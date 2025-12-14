Logo Tgcom24
Cronaca
Famiglia nel bosco, rischio caos giudiziario: prossime ore decisive

Per avere un significato giuridico, il verdetto sull'allontanamento dei bambini deve arrivare lunedì 15 dicembre e non oltre. Cosa non scontata

di Beatrice Bortolin
14 Dic 2025 - 20:21
Le prossime ore potrebbero essere decisive per la sorte dei bambini tolti alla famiglia del bosco di Palmoli, in Abruzzo. Il Tribunale dei Minori dell'Aquila deve ancora pronunciarsi sulla richiesta di revoca dell'ordinanza di allontanamento dei minori. Al termine della scorsa udienza, il 4 dicembre, i giudici avevano chiesto più tempo per decidere ma, per avere un significato giuridico, il verdetto deve arrivare lunedì 15 dicembre e non oltre. Cosa non scontata.

