Famiglia nel bosco, parlano i bambini: "A scuola non vado, studio a casa e mi piace così"

"A scuola non vado, studio a casa. A me piace così, non mi piacerebbe andare in una scuola con altri bambini e poi abbiamo delle stufe a legno e la casa è sempre molto calda. C’è tutto, la luce e l’acqua calda". Sono le parole, riportate nero su bianco, della più grande dei 3 bambini allontanati dai genitori il 20 novembre scorso dalla casa nel bosco di Palmoli, Chieti. Nell’aula del tribunale per i minorenni de L'Aquila, davanti ai giudici ci sono i 3 fratelli. Non sono soli, c'è anche la madre accanto a loro che fa da traduttrice. "Vogliamo tornare a casa", chiedono i piccoli. Eppure secondo i tutori legali dei minori, i bimbi vivono in una situazione di disagio abitativo e soprattutto non sanno né leggere né scrivere. Un elemento, quello della scolarizzazione, che ha pesato sulla decisione dei giudici, che continuano a prendere tempo prima di pronunciarsi di nuovo, per capire quale percorso scolastico sia più adatto. Nathan e Catherine, i genitori, sembrano disposti a tutto per riavere I bambini indietro.