Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
ATTESA PER LA SENTENZA

Famiglia nel bosco, Natale in casa protetta per i bimbi?

Se il Tribunale dei Minori dell'Aquila non si pronuncia entro la sera di martedì 23 dicembre, i piccoli resteranno in struttura fino all'anno prossimo

di Alessio Fusco
22 Dic 2025 - 21:56
01:23 

Ormai è solo questione di ore per capire se i tre bambini allontanati dalla famiglia del bosco di Palmoli (Chieti) passeranno il Natale con i loro genitori. Se il Tribunale dei minori dell'Aquila non dovesse decidere entro la sera di martedì 23 dicembre, allora i piccoli apriranno i regali nella casa protetta e ci resteranno fino all'anno prossimo.

famiglia nel bosco