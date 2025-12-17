Famiglia nel bosco, la curatrice dei fratellini: "In un contesto nuovo, ma sono sereni"

Sono grati e felici, partecipano ai giochi e "spesso esprimono il desiderio di restare al caldo". Vivono così nella casa famiglia di Vasto (Chieti) i tre fratellini, figli di Nathan e Catherine. Dalla relazione dei servizi sociali emergono anche alcune difficoltà, come la riluttanza ad adattarsi al nuovo ambiente. La famiglia del bosco aspetta così la sentenza sul ricongiungimento che potrebbe arrivare dall’oggi al domani. Nathan al lavoro, Catherine nella casa protetta insieme ai figli, che però può vedere solo a colazione, pranzo e cena. "Vivono in un contesto diverso da quello a cui sono abituati, ma mi sento di dire che stanno bene e sono sereni", conferma la curatrice speciale Marika Bolognese. I giudici della Corte d’appello dell’Aquila hanno scelto di riservarsi, hanno tempo fino al 27 gennaio.