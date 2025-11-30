Famiglia nel bosco, la comunità: "Vogliamo che i bambini tornino a casa"

"Vogliamo che questi bambini tornino a casa con i loro genitori, anche noi da piccoli siamo cresciuti in questi boschi, ecco perché abbiamo firmato". Una intera comunità o meglio un'intera regione sta decidendo di sostenere la causa della famiglia del bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, a cui sono stati sottratti dal Tribunale dei minori del L'Aquila i 3 figli dopo che i servizi sociali avevano dichiarato inagibile la casetta in un cui vivevano, dove non c'era nemmeno un bagno. Ora però Natan, il capofamiglia, ha deciso di accettare una nuova abitazione che gli è stata regalata da un ristoratore della zona.