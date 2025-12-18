Famiglia nel bosco, il sindaco di Palmoli: "Se dovesse arrivare un responso positivo dal tribunale, vorremmo organizzare una festa"

"Se dovesse arrivare un responso positivo dal tribunale, vorremmo organizzare una festa di bentornati. Nella nuova casa". A Palmoli (Chieti) c'è voglia di festeggiare il Natale con tutta la famiglia del bosco riunita: Nathan, Catherine e i tre fratellini. Il sindaco Giuseppe Masciulli è pronto a organizzare una festa nella nuova casa messa a disposizione da un privato, non appena la corte d'Appello dell'Aquila si sarà pronunciata sul ricongiungimento. Che però potrebbe tardare, visto che la corte ha tempo fino al 27 gennaio per esprimersi.