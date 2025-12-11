Logo Tgcom24
QUALCOSA SI MUOVE

Famiglia nel bosco, il papà riabbraccia i figli

Dopo giorni"il papà è andato nella casa famiglia e per mezz'ora ha potuto giocare con loro."

11 Dic 2025 - 19:29
Il sindaco di Palmoli ha messo a disposizione un insegnante di sostegno per superare lo "scoglio" dell'home-schooling

