Famiglia nel bosco, il padre Nathan a Meloni: "Faccia ritornare i miei bimbi a casa"

"Per favore, chiuda il caso contro la nostra famiglia e faccia ritornare i miei bambini e mia moglie a casa, dove stiamo vivendo una vita felice". Si appella a Giorgia Meloni Nathan, il padre dei bambini allontanati nella casa del bosco vicino a Chieti e trasferiti in una struttura protetta con la madre. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio annuncia verifiche.