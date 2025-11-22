Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
L'APPELLO

Famiglia nel bosco, il padre Nathan a Meloni: "Faccia ritornare i miei bimbi a casa"

I piccoli, che fino a pochi giorni fa vivevano nella natura a Chieti, sono stati trasferiti in una struttura protetta con la madre

di Ilaria Liberatore
22 Nov 2025 - 19:49
01:32 

"Per favore, chiuda il caso contro la nostra famiglia e faccia ritornare i miei bambini e mia moglie a casa, dove stiamo vivendo una vita felice". Si appella a Giorgia Meloni Nathan, il padre dei bambini allontanati nella casa del bosco vicino a Chieti e trasferiti in una struttura protetta con la madre. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio annuncia verifiche.

chieti