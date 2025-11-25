Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
INTANTO IL SINDACO...

Famiglia nel bosco, il padre ha scelto il silenzio

La Procura generale ha inviato al ministro della Giustizia una relazione sull'operato di giudici e servizi sociali."

di Ilaria Liberatore
25 Nov 2025 - 13:27
01:34 

Ha deciso di chiudersi nel silenzio Nathan che, tramite il suo avvocato Giovanni Angelucci, ha escluso di voler rilasciare ulteriori dichiarazioni. Almeno finché la moglie Cathrine e i loro figli non saranno tornati nella loro casa. Così, mentre i figli si trovano in una struttura protetta con la madre, la famiglia che vive nel bosco resta in attesa di una decisione dei giudici. Intanto a tendere loro una mano c'è il sindaco di Palmioli, che ha offerto un casa in paese alla famiglia angloaustraliana

video tg