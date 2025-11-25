Famiglia nel bosco, il padre ha scelto il silenzio

Ha deciso di chiudersi nel silenzio Nathan che, tramite il suo avvocato Giovanni Angelucci, ha escluso di voler rilasciare ulteriori dichiarazioni. Almeno finché la moglie Cathrine e i loro figli non saranno tornati nella loro casa. Così, mentre i figli si trovano in una struttura protetta con la madre, la famiglia che vive nel bosco resta in attesa di una decisione dei giudici. Intanto a tendere loro una mano c'è il sindaco di Palmioli, che ha offerto un casa in paese alla famiglia angloaustraliana