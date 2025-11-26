Famiglia nel bosco, il legale rimette il mandato

Due nuovi avvocati difenderanno Nathan e Catherine nel ricorso contro la decisione del tribunale de L'Aquila di allontanare i loro tre figli dalla casa nel boscodi Ilaria Liberatore
Due nuovi avvocati difenderanno Nathan e Catherine nel ricorso contro la decisione del tribunale de L'Aquila di allontanare i loro tre figli dalla casa nel bosco, che dovrebbe essere presentato venerdì.
Un cambio di rotta, resosi necessario dopo che il legale che finora ha seguito la famiglia, Giovanni Angelucci, ha deciso di rinunciare al mandato difensivo, in seguito al rifiuto della coppia di trasferirsi momentaneamente, durante eventuali lavori di ristrutturazione, in una casa messa a disposizione gratuitamente dal comune di Palmoli.