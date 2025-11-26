Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
GLI AGGIORNAMENTI

Famiglia nel bosco, il legale lascia | La mamma un anno fa sfuggì agli assistenti sociali

Il legale, in una nota, ha spiegato che"la sua decisione è"legata al rifiuto da"parte della coppia a tutte le"offerte di aiuto

di Ilaria Liberatore
26 Nov 2025 - 12:56
01:29 

"Non voglio più rilasciare dichiarazioni, grazie". Si trincera nel silenzio Nathan, il padre dei tre bambini allontanati dal Tribunale dei minori di L'Aquila. Un silenzio appesantito dalla scelta dell'avvocato Giovanni Angelucci di rinunciare al mandato difensivo. Il legale, in una nota, ha spiegato che la sua decisione è legata al rifiuto da parte della famiglia del bosco a tutte le offerte di aiuto. È emerso inoltre che un anno fa la madre Catherine si era resa irreperibile con i bambini, forse per paura dell'allontanamento dei figli.

chieti