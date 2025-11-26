Famiglia nel bosco, il legale lascia | La mamma un anno fa sfuggì agli assistenti sociali

"Non voglio più rilasciare dichiarazioni, grazie". Si trincera nel silenzio Nathan, il padre dei tre bambini allontanati dal Tribunale dei minori di L'Aquila. Un silenzio appesantito dalla scelta dell'avvocato Giovanni Angelucci di rinunciare al mandato difensivo. Il legale, in una nota, ha spiegato che la sua decisione è legata al rifiuto da parte della famiglia del bosco a tutte le offerte di aiuto. È emerso inoltre che un anno fa la madre Catherine si era resa irreperibile con i bambini, forse per paura dell'allontanamento dei figli.