Famiglia nel bosco, i bambini non sanno né leggere né scrivere

I tre bambini che sono stati allontanati il 20 novembre dalla famiglia nel bosco e ora sono in una casa protetta a Vasto non sanno né leggere né scrivere. Ecco perché tutrice e curatrice per il momento hanno espresso parere negativo al ricongiungimento con i genitori. Un elemento, quello della scolarizzazione, che avrebbe influito non poco sulla decisione del tribunale dei minori dell'Aquila, che oggi continua a prendere tempo prima di pronunciarsi di nuovo per capire quale percorso scolastico sia meglio per loro.