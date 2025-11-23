Famiglia nel bosco a Chieti, l'avvocato: "I bambini vogliono tornare a casa"

"C’è troppa ansia, ho vomitato stanotte, non sto bene oggi, veramente. Devo riposarmi, rosa canina, miele…". Nathan ha passato un’altra notte senza i suoi figli e la moglie Catherine, chiuso nella casa da dove li hanno portati via. "Sono sotto shock", aggiunge. E prepara il ricorso. Una battaglia in cui i bambini subiscono le scelte dei grandi, e le armi più affilate sono le carte. "I bambini sicuramente stanno bene, però non stanno a casa. La prima cosa che mi ha detto il maschietto è stata: quando ci fai tornare a casa?. La madre è più provata. Io spero che per Natale possano tornare a casa", afferma l'avvocato della famiglia nel bosco.