Famiglia del bosco, sit-in a Roma:""I nostri figli non sono dello Stato"

"Oggi siamo in piazza per chiedere rispetto per le famiglie, per chiedere che la famiglia venga messa al centro. Chiediamo che gli allontanamenti siano davvero l’estrema ratio" dice Arianna Fioravanti, organizzatrice del sit-in. "I nostri figli non sono dello Stato". Con questo slogan a Roma, nei pressi del Ministero per le pari opportunità, si è tenuto un sit-in di solidarietà con la famiglia del bosco. "Il caso della famiglia del bosco non è un caso isolato. I bambini vengono sottratti a tantissime famiglie in tutta Italia, da tanti anni". "Ce ne sono 30, 35mila di bambini in queste condizioni, quindi, qua deve cambiare qualcosa di strutturale. Sono troppi i bambini, l'Italia è capolista. Nemmeno in America ci sono tutti questi allontanamenti". In piazza tante storie simili a quella di Nathan e Katherine, genitori con gli occhi pieni di lacrime che raccontano di figli strappati da casa con troppa leggerezza.