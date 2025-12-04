Famiglia del bosco, attesa una decisione sui bambini di Nathan e Catherine

Si potrebbe scrivere oggi pomeriggio una pagina importante nella vita di Nathan e Catherine: quella in cui il Tribunale per i minorenni del L'Aquila deciderà se modificare o revocare l'ordinanza di allontanamento dei loro tre bambini, del 20 novembre, in seguito alla quale la famiglia vive separata, con i fratellini e la madre in una casa protetta e il papà rimasto a Palmoli (Ch), nella casa nel bosco. La decisione, se favorevole alla famiglia, potrebbe chiudere il caso senza attendere i tempi della Corte d'Appello, la cui udienza è fissata al prossimo 16 dicembre. L'ultimo documento a favore della coppia anglo australiana è la relazione della struttura protetta dove vivono ora Catherine e i bambini: conferma la salute psicofisica dei minori e la tenuta del legame genitoriale.