Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
La storia che divide il paese

Famiglia nel bosco, i bambini verso l'iscrizione a scuola

Le lacune scolastiche dei piccoli, sono tra i punti critici dell'ultima ordinanza del tribunale per i minorenni dell'Aquila

di Ilaria Liberatore
28 Dic 2025 - 19:11
01:29 
famiglia nel bosco