Falsa laurea al concorso, sul caso Fiorella interviene l'università

A un mese dalle scuse pubbliche di Carmela Fiorella, la moglie dell'ex capogruppo regionale pugliese del Pd Filippo Caracciolo, che pur di ottenere l'incarico di responsabile delle risorse umane di Aeroporti di Puglia, aveva falsificato i suoi titoli, è l'università di Casamassima a dare nuova linfa al caso. "La dottoressa Carmela Fiorella non ha mai ricoperto l’incarico di coordinatrice scientifica del master in risorse umane. La sua – si precisa- è stata solo una collaborazione con appena 28 ore di lezione, e per di più spalmate nel triennio 2019/2021". Quasi una sentenza, in attesa di quella ben più seria che potrebbe profilarsi al tribunale di Bari.