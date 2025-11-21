Ex vigilessa uccisa nel Bolognese, ergastolo per il comandante Giampiero Gualandi

Nel maggio 2024 all'interno del comando dei vigili urbani di Anzola dell'Emilia (Bologna) l'uomo, oggi 65enne, sparò un colpo di pistola in pieno viso alla collega vigilessa Sofia Stefani, 33 anni, con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale clandestina fatta, secondo i giudici, di manipolazioni mentali e promesse rivelatesi tutte false appena messo alle strette dalla moglie che aveva scoperto il tradimento. Quando il giudice Pasquale Liccardo, dopo 7 ore di camera di consiglio, ha pronunciato la parola ergastolo nei confronti di Giampiero Gualandi, accogliendo totalmente l'impianto accusatorio della pubblica accusa, in aula è calato il silenzio rotto solo dalle lacrime dei genitori.