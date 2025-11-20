Ex Ilva, operai in tenda a Genova: "Presidio a oltranza"

Occupato lo stabilimento ligure di Cornigliano. Oggi il blocco dell'autostrada A10 e il primo incontro in prefettura. Sindacati contro il decreto sulla cassa integrazionedi Stefania Scordio
Prosegue la protesta a Genova Cornigliano con l'occupazione dello stabilimento dell'ex Ilva. I lavoratori hanno passato la notte in strada all'interno di alcune tende, in un presidio che, annunciano, durerà a oltranza. Bloccata anche l'autostrada A10 con un lungo corteo. In attesa del primo incontro istituzionale in prefettura previsto oggi, la protesta continua anche a Taranto. La mobilitazione si estende su più fronti, con i lavoratori determinati a far sentire la propria voce sul futuro degli stabilimenti.