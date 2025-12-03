Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
giornate calde

Ex Ilva, dichiarato lo sciopero a oltranza

Continuano le proteste da Genova a Taranto

di Maria Luisa Sgobba
03 Dic 2025 - 14:49
01:36 

La notte non ha spento le proteste. Anzi. Sciopero a oltranza hanno dichiarato i sindacati e sono rimasti i presidi intorno agli stabilimenti, da Genova a Taranto. All'alba gli operai tarantini si sono spostati sulla statale 106 jonica per bloccare il traffico. Domani corteo a genova. E' la risposta durissima al ministro Urso che ha messo in calendario al Mimit una serie di incontri con gli enti locali. Gli operai vogliono un tavolo unico permanente a Palazzo Chigi e invocano la presenza di Meloni, perché non si perda più tempo.

ex ilva