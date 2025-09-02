Logo Tgcom24
Ex Ilva, Bucci: "Sostanziale consenso sul forno elettrico"

Le dichiarazioni del presidente della Regione Liguria al termine del vertice alla Prefettura di Genova con il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso

02 Set 2025 - 17:07
"C'è un sostanziale consenso da parte di Comune di Genova e Regione Liguria per andare avanti con l'impianto del forno elettrico a Cornigliano per arrivare alla produzione di latta e zincato". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, al termine del vertice alla Prefettura di Genova con il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. All'incontro hanno partecipato anche la sindaca di Genova, Silvia Salis, i sindacati e i rappresentanti dei comitati favorevoli e contrari al progetto.

"Sarebbe un investimento di circa un miliardo e trecento milioni, con centinaia di posti di lavoro - ha detto ancora Bucci -. Inoltre si libererebbero 300mila metri quadrati di aree, utilizzabili per altre attività industriali. Il consenso mi fa molto piacere, perché vuol dire che Genova punta a essere uno dei player principali per l'industrializzazione e per l'acciaio".

