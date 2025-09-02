Ex Ilva, Bucci: "Sostanziale consenso sul forno elettrico"

"C'è un sostanziale consenso da parte di Comune di Genova e Regione Liguria per andare avanti con l'impianto del forno elettrico a Cornigliano per arrivare alla produzione di latta e zincato". Lo ha detto il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, al termine del vertice alla Prefettura di Genova con il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. All'incontro hanno partecipato anche la sindaca di Genova, Silvia Salis, i sindacati e i rappresentanti dei comitati favorevoli e contrari al progetto.