Ex Ilva, aggrediti due sindacalisti della Uilm

Erano davanti al cancello dello stabilimento ex Ilva per rilasciare un'intervista, durante lo sciopero a cui non avevano aderito. Li hanno prima minacciati, poi circondati, persino inseguiti per quasi un chilometro e infine colpiti con violenza. Due sindacalisti della Uilm, il segretario generale della sezione di Genova Luigi Pinasco e il segretario organizzativo Claudio Cabras, sono finiti in ospedale per le percosse subite. Sono stati medicati, tenuti in osservazione e poi dimessi con 10 e 7 giorni di prognosi. Una aggressione compiuta da una ventina di persone, molte avrebbero avuto la felpa della Fiom addosso. Altre apparterrebbero al movimento Lotta Comunista. La Uil lo ha definito un "attacco squadrista". Momenti di terrore che sono il sintomo del clima violento ed intimidatorio che si respira intorno allo stabilimento dell’ex Ilva nel quartiere genovese di Cornigliano.