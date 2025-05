Eventi meteo estremi in aumento: +31% rispetto al 2024

Nel 2025 l’Italia registra un incremento del 31% di eventi meteo estremi rispetto allo stesso periodo del 2024: lo rileva l’Osservatorio Città Clima di Legambiente, che segnala 110 episodi tra allagamenti, danni da vento ed esondazioni. Solo in Piemonte, a metà aprile, sono caduti 500 mm d’acqua in 72 ore, provocando gravi danni. In Emilia-Romagna e Toscana le piogge hanno isolato interi paesi e sommerso abitazioni. L’Emilia resta la regione più colpita: dall’ottobre 2024, oltre 30mila sfollati devono ancora fare i conti con case distrutte e ferite mai rimarginate.