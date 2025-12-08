Evaso dal carcere di Opera: ecco gli "attrezzi del mestiere" della fuga da film

E' grazie alla corporatura minuta, 1,65 di altezza e 50 chili di peso che Toma Taulant, 41 anni, albanese, è riuscito a passare attraverso le sbarre segate solo in parte della finestra della sua cella nel supercarcere di Opera, alle porte di Milano. E' con questo seghetto, preso in laboratorio insieme ad altri attrezzi, che ha tagliato la grata. Poi, è con un appiglio fatto di manici d'ombrello e tubi uniti con lo scotch che si è calato dal muro di cinta alto sei metri. Dal mattino di domenica è caccia all'uomo. Ma dell'evaso che condannato per spaccio di droga e rapine stava scontando una pena che sarebbe terminata nel 2048 non ci sono tracce.