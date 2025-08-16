Logo Tgcom24
DALL'ALTO

Etna, la nuova frattura nelle immagini del Corpo forestale

Siamo a quota 2980 metri,"tra il cratere "Bocca nuova""e quello di Sud-est

di Massimiliano Di Dio
16 Ago 2025 - 19:15
01:30 

Visto dall'alto, l'Etna toglie ancora più il fiato. Le immagini del Corpo forestale della Regione siciliana mostrano la frattura eruttiva che si era aperta a quota 2980 metri, tra il cratere "Bocca nuova" e quello di Sud-est, lungo l'allineamento delineato dalle attività effusive di febbraio e del 10 agosto. Il flusso lavico attivo e ben visibile lungo il pendio, con un'estensione stimata di 500 metri, si dirige verso sud, secondo l'ultimo report dell’Osservatorio etneo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.

