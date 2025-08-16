Etna, la nuova frattura nelle immagini del Corpo forestale

Visto dall'alto, l'Etna toglie ancora più il fiato. Le immagini del Corpo forestale della Regione siciliana mostrano la frattura eruttiva che si era aperta a quota 2980 metri, tra il cratere "Bocca nuova" e quello di Sud-est, lungo l'allineamento delineato dalle attività effusive di febbraio e del 10 agosto. Il flusso lavico attivo e ben visibile lungo il pendio, con un'estensione stimata di 500 metri, si dirige verso sud, secondo l'ultimo report dell’Osservatorio etneo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia.