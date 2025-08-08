Estate ed emergenza sanità a Lipari: strutture e personale insufficienti

Le Eolie in estate accolgono mezzo milione di persone, ma i medici e i presidi sanitari vengono predisposti dalla regione sulla base dei residenti che, nei mesi invernali sono poco meno di 16mila. Lipari durante la stagione estiva supera le 100mila presenze, ma strutture e personale sanitario sono già insufficienti per i 13mila abitanti. L'ospedale dell'isola è moderno, ben tenuto, ma i medici arrivano dalla terraferma, inviati dalla Asl di Messina. Non c'è posto per loro sull'isola, nessun appartamento o residence a loro dedicati e i costi sono improponibili. Il sindaco: "Ci si sta indirizzando sempre di più verso la telemedicina". Ma è davvero questa la soluzione?

