Estate a Milano... senza piscine

Milano all'asciutto. Non per l'assenza di pioggia, ma per la mancanza di centri balneari. Delle 4 piscine comunali all'aperto, solo una sarà fruibile per la stagione estiva. E cittadini e associzioni già protestano. Tra i centri balneari comunali, due, Scarioni e Argelati, sono chiusi rispettivamente dal 2018 e dal 2023. Sono in stato di evidente abbandono e, senza un rapido intervento del Comune, rischiano il completo deterioramento. Mentre un'altra storica piscina dei milanesi, il Lido, è stato affidato a una società privata e la sua riapertura è ancora lontana. Per questo motivo l'associazione "Sai che puoi" ha lanciato una raccolta firme.