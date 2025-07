Espulsi dall'Italia come presunti terroristi, nordafricani chiedono due milioni di risarcimento

Due milioni di euro di risarcimento, una storia paradossale e un finale ancora tutto da scrivere. Protagonisti quattro cittadini nordafricani che vivevano in Umbria: carta di soggiorno, lavoro a tempo indeterminato e famiglie con bambini. Un quadretto quasi perfetto. Se non fosse per alcuni post che i quattro pubblicano sui social. Attirano l'attenzione delle forze dell'ordine: il sospetto è che sia in corso un processo di radicalizzazione. I quattro vengono indagati per istigazione a delinquere e terrorismo. L'espulsione dall'Italia è il passo successivo. Ma l'accusa cade.