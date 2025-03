Esplosione sventra palazzina nel Pavese, un ferito

Un uomo di 58 anni è rimasto ferito nell'esplosione avvenuta questa mattina in una palazzina a Villanterio (Pavia). Il 58enne, che ha riportato ustioni, è riuscito a uscire dall'appartamento e è stato soccorso dai sanitari, che lo hanno trasportato in ospedale. I vigili del fuoco e i carabinieri sono intervenuti per determinare le cause dell'incidente. Nell'edificio, che ospita cinque appartamenti, due anziani sono stati spaventati ma illesi. Una ragazza inizialmente risultata scomparsa è stata poi trovata a casa di un'amica.