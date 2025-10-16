Esplosione nel Veronese,"domani funerali di Stato per i tre carabinieri

Il dolore, la commozione dei colleghi, di chi conosceva i tre carabinieri e che li incontrava ogni giorno anche qui nella caserma del comando provinciale di Padova. I fiori lasciati all’ingresso, il ricordo dei tanti che con Valerio, Davide e Marco hanno condiviso momenti belli e momenti difficili. C'è un'inchiesta per strage per capire colpe e responsabilità di questa tragedia e c'è il fermo di Maria Luisa Ramponi la donna accusata di aver causato la tremenda esplosione.