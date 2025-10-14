Esplosione in un casolare, morti tre carabinieri

Esperti, valorosi, facevano parte dei reparti speciali. Proprio per questo erano stati chiamati ad intervenire sul posto, questa mattina. L'operazione era considerata a rischio, perché già l'anno scorso i tre fratelli con problemi finanziari e ipotecari avevano saturato il casolare di gas. Servivano persone addestrate. Si chiamavano Marco Piffari, Davide Bernardello e Valerio Daprà. Tre nomi, tre vite spezzate. Sono i carabinieri morti mentre facevano il loro dovere, a Castel D'azzano, Verona. quando hanno spalancato la porta sono stati investiti dalla deflagrazione e per loro non c'è stato nulla da fare.