Esplosione in un casolare, morti tre carabinieri

L'operazione era considerata a rischio, perché già l'anno scorso i tre fratelli avevano saturato di gas l'abitazionedi Alessandra Rolla
Esperti, valorosi, facevano parte dei reparti speciali. Proprio per questo erano stati chiamati ad intervenire sul posto, questa mattina. L'operazione era considerata a rischio, perché già l'anno scorso i tre fratelli con problemi finanziari e ipotecari avevano saturato il casolare di gas. Servivano persone addestrate. Si chiamavano Marco Piffari, Davide Bernardello e Valerio Daprà. Tre nomi, tre vite spezzate. Sono i carabinieri morti mentre facevano il loro dovere, a Castel D'azzano, Verona. quando hanno spalancato la porta sono stati investiti dalla deflagrazione e per loro non c'è stato nulla da fare.