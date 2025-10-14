Esplosione in un casolare: morti tre carabinieri, quindici i feriti

"Una cosa che mi ha colpito moltissimo è stato vedere i carabinieri in divisa con il lenzuolo sopra, sulla faccia. E devo dire che mi vengono le lacrime agli occhi" ha dichiarato Raffaele Tito, Procuratore di Verona. Erano da poco passate le 3 di notte in questo casolare del veronese, quando una task force composta da carabinieri delle forze speciali e poliziotti, coadiuvati dai vigili del fuoco, ha fatto irruzione per una perquisizione alla ricerca di bottiglie molotov e bombole di gas. All'apertura della porta, l'esplosione, in un ambiente saturo di gas, è stata devastante, ha travolto militari agenti e pompieri, e causato il crollo della palazzina di due piani. Il Bilancio è di tre carabinieri morti e quindici feriti gravi.