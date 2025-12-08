Logo Tgcom24
Cronaca
LA TRAGEDIA

Esplosione in un'abitazione, un morto a Barberino del Mugello

La deflagrazione ha interessato il primo piano: la vittima è un uomo di 71 anni

di Cristiano Puccetti
08 Dic 2025 - 19:35
Non voleva lasciare quella casa da cui stava per essere sfrattato e allora potrebbe averla fatta saltare in aria. E’ morto così Pierantonio Cianti, 71 anni, ex camionista di Barberino di Mugello in provincia di Firenze. "Stanotte ho sentito un botto, mi sono affacciato e ho visto le fiamme nell’appartamento". Alle 4 di notte i vicini hanno sentito l’esplosione ed hanno chiamato i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, ma per l'uomo non c’è stato niente da fare. A Cianti non era stato rinnovato il contratto d’affitto e aveva poi ricevuto lo sfratto un anno fa. I proprietari volevano tornare in possesso dell'abitazione. Ma il pensionato non voleva andarsene da quella casa, cosi nella notte - è l'ipotesi degli investigatori - avrebbe appiccato il fuoco rischiando di provocare una strage.

  