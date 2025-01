Esplosione dopo fuga di gas in strada, feriti a Catania

Una palazzina di tre piani è crollata dopo un'esplosione a Catania nel quartiere San Giovanni Galermo per una fuga di gas di origine ancora incerta. Ci sono diversi feriti di cui uno grave ricoverato al'ospedale Cannizzaro: è un 66enne con ustioni sparse, anche sul volto e alla testa, al Trauma Center in codice rosso. Secondo quanto si è appreso non ci sono notizie di dispersi, non ci sarebbero state persone nella palazzina crollata. Al Cannizzaro c'è anche una donna di 51 anni investita dall'onda d'urto, ma non sarebbe grave.