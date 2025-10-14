Esplosione a Verona, una delle occupanti nel 2024: "Abbiamo riempito la casa di gas"

"Oggi volevano fare lo sgombero e ci siamo opposti in tutti i modi. Abbiamo riempito la casa di gas". Parola di Maria Luisa Ramponi, una delle occupanti del casolare di Castel D'Azzano (Verona) in un'intervista al "Corriere della Sera" del novembre 2024. "Non sappiamo più cosa fare, non abbiamo più nulla. Continuiamo a subire e subire. C'è restata solo la casa, ma anche quella vogliono portarci via", raccontava Ramponi. Un anno dopo, martedì 14 ottobre 2025, l'esplosione nello stabile durante una perquisizione e l'uccisione di tre carabinieri.