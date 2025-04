Esodo di Pasqua: oltre 10 milioni di italiani in viaggio

Saranno circa 10 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio su strade e autostrade per il tradizionale esodo di Pasqua che quest'anno cade in prossimità dei ponti primaverili.

La maggior parte degli studenti farà una lunga vacanza di 10 giorni, con le prime partenze già nel pomeriggio, non appena chiuderanno le scuole.