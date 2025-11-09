Esercitazione antiterrorismo a Mediaset: conduttrice e pubblico in ostaggio

Due terroristi armati di pistola si impadroniscono dello Studio 5. Le squadre di pronto intervento fanno irruzione e li arrestanodi Gigi Sironi
Quella che state vedendo è solo un'esercitazione della Direzione Sicurezza Mediaset insieme ai carabinieri per simulare un attentato terroristico in uno studio televisivo con 20 ostaggi.
Due terroristi armati di pistola si impadroniscono dello Studio 5 e prendono il controllo, tenendo in ostaggio la conduttrice e il pubblico presente. La tensione sale nell'attesa dell'arrivo dei soccorritori. Le squadre di pronto intervento circondano lo studio, i negoziatori trattano al telefono con i terroristi. Poi il blitz e gli arresti.
Lo studio ora è libero: gli ostaggi vengono fatti uscire uno a uno per essere perquisiti e controllati. Sono le operazioni di bonifica finali.