Esercitazione antiterrorismo a Mediaset: conduttrice e pubblico in ostaggio

Due terroristi armati di pistola si impadroniscono dello Studio 5 e prendono il controllo, tenendo in ostaggio la conduttrice e il pubblico presente. La tensione sale nell'attesa dell'arrivo dei soccorritori. Le squadre di pronto intervento circondano lo studio, i negoziatori trattano al telefono con i terroristi. Poi il blitz e gli arresti.