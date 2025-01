"Non so perché l'ha fatto": a parlare ai nostri microfoni è Moses Omogo Chidiebere, marito di Rosa Vespa, la 51enne in carcere dopo aver rapito in ospedale a Cosenza la piccola Sofia. L'uomo, scarcerato venerdì, ripercorre questi mesi di finta gravidanza della donna e spiega: "La pancia era diversa, le ho creduto".