Eredità Agnelli, il mistero della data del testamento

La data riportata su quel documento dattiloscritto in quattro pagine e mai validato da Gianni Agnelli, è quella del 14 novembre del 2000, il giorno prima che il figlio Edoardo si togliesse la vita lanciandosi nel vuoto da un viadotto sull'autostrada Torino-Savona. Un testamento che ridisegnerebbe le volontà dell'Avvocato che, tra quelle righe, avrebbe voluto includere nell'eredità anche il suo primogenito, al quale aveva già in un testamento olografo del 1998, destinato il 25% della Dicembre società semplice, la cassaforte di famiglia. Quel documento rimasto sempre e soltanto una bozza, rinvenuto dalla Guardia di Finanza durante una perquisizione nello studio dell'avv. Franzo Grande Stevens nell'ambito dell'indagine per frode fiscale e truffa ai danni dello Stato che ha coinvolto John, Lapo e Ginevra Elkan, riporta in seconda pagina queste parole: "Il signor Giovanni Agnelli dona al signor Edoardo Agnelli - che accetta - la nuda proprietà e l'usufrutto generale vitalizio di una quota di 5 miliardi della Dicembre Società Semplice".