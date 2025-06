Emilia, le schiave della sharia

"Io sentivo solo le urla di mia figlia, gridava: 'chiamate i carabinieri subito', mi sono avvicinata alla piazza a chiedere aiuto". Racconta la sua storia a volto coperto, per paura di quegli uomini che l'hanno presa a calci e pugni nel centro di Massa Lombarda, Ravenna, mentre tornava a casa, con la figlia di 6 anni. La colpa di questa 32enne algerina? Essere troppo integrata e non abbastanza rispettosa della fede islamica. Erano in tre. Dopo questa aggressione ha perso il lavoro. "Nessuno mi chiama più, hanno paura. Se esco e mi succede qualcosa". Un'aggressione religiosa, l'ennesima, in quell'Emilia-Romagna multiculturale - sulla carta - dove Saman Abbas ha perso la vita per essersi troppo occidentalizzata. E dove si moltiplicano gli episodi di repressione e intolleranza verso chi rifiuta di essere schiava della sharia, la lista di regole di vita e di comportamento dettate da Allah. "Io non sento di portare il velo, - aggiunge - mia mamma l’ha messo a 61 anni il velo, dico che non sono ancora italiana è vero, ma il mio sangue lo sento italiano, respiro all’italiana".