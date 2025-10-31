Emergenza lupi nel Riminese

Si aggirano indisturbati in paese e tra le campagne. A Covignano, nel Riminese, cittadini ma soprattutto allevatori sono esasperati e impauriti; i lupi assediano la zona ormai da mesi, buttano giù i recinti negli allevamenti e assalgono gli animali. "Un mese fa mi è sparita la capra, dopo l'ho trovata tutta sventrata", racconta un allevatore. "Mi hanno predato un pastore maremmano, poi hanno attaccato il gregge, ucciso un montone, portato via una capra e addentato il cane", è la testimonianza di un altro. Attacchi sempre più frequenti anche alle persone. Un anziano è stato assalito mentre tentava di salvare il gregge. "Il lupo si presenta anche di giorno siamo terrorizzati non puoi neanche passeggiare". La situazione - denunciano gli abitanti - peggiora di giorno in giorno: "Servono soluzioni immediate per tutelare la vita di tutti".