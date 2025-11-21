Emergenza degrado case popolari a Roma

"Nel VI Municipio di Roma, a Torre Maura, in via delle Averle 6, per documentare con foto, sopralluoghi e testimonianze dirette la situazione reale delle case popolari, ben diversa dalla propaganda a colori della sinistra ornata dalle verità nascoste da Gualtieri. Ma non permetteremo che si continui a coprire il degrado sotto una mano di vernice”. Questa la nota congiunta di Fabrizio Santori, capogruppo capitolino della Lega, l'assessore all'Erp del VI Municipio Cristiano Bonelli e il consigliere Alessio Rotondo, che da oltre un anno hanno avviato una campagna di ascolto e sopralluoghi che si tradurranno in un dossier che verrà reso noto a dicembre. "Mentre la Giunta Gualtieri spende soldi pubblici per murales e iniziative di facciata, i residenti vivono ogni giorno fra muffa, scarichi rotti, infiltrazioni, garage allagati, strade dissestate, aree comuni fatiscenti e ascensori fermi. Il comprensorio è insicuro e le occupazioni abusive aumentano. La Lega ha chiesto conto di spese inutili e cittadini costretti al degrado quotidiano con un’interrogazione già il 29 maggio scorso, ma dalla Giunta nessuna risposta. Ora basta: prima sicurezza, decoro e legalità, verde e spazi puliti e vivibili".