Emanuela Ruggeri, ipotesi decesso per droga

È un giallo la morte di Emanuela Ruggeri, la 32enne di cui si erano perse le tracce lunedì 14 luglio scorso e ritrovata senza vita domenica 20 luglio, nel quartiere Tuscolano di Roma. Il suo corpo era in avanzato stato di decomposizione, accanto a un giaciglio di fortuna, in mezzo alla sporcizia. Gli investigatori della squadra Mobile sono riusciti a identificarla grazie ai documenti e ai tatuaggi, un fungo, la lettera D, una mezzaluna, il numero 666, simbolo esoterico. La Procura indaga per morte come conseguenza di altro reato: l'ipotesi prevalente è quella dell'overdose. La donna, infatti, in passato avrebbe fatto uso di droghe, ma gli inquirenti sono cauti e attendono gli esiti dell’autopsia e degli esami tossicologici.