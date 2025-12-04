Logo Tgcom24
Cronaca
LA TRAGEDIA

Elicottero precipita in Valtellina, un morto

La vittima aveva appena postato un video sopra Lanzada

di Maria Stella Carrara
04 Dic 2025 - 20:01
Thomas Ledesma, 29 anni, di origini sudamericane ma residente a Valmadrera, nel Lecchese, è morto precipitando dopo che il suo elicottero ha speronato una roccia. 

