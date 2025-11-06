Elia Del Grande: "Ecco perché sono scappato dalla casa lavoro"

Il 50enne di Cadrezzate che sterminò la famiglia ha scritto una mail per spiegare le ragioni della sua evasionedi Andrea Noci
Non si sa dove sia, né con chi, Elia Del Grande, il cinquantenne di Cadrezzate che nel 1998 sterminò la famiglia a colpi di fucile. Ma da un luogo imprecisato ha scritto una mail a "Varesenews" per spiegare le ragioni della sua evasione. "Le case di lavoro oggi sono delle carceri con sbarre cancelli e polizia penitenziaria, orari cadenzati, regole e doveri. C'è una totale inadeguatezza in certi istituti, che dovrebbero tendere a risocializzare e reinserire con il lavoro", dice.