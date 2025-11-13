Elia Del Grande arrestato, le tappe della sua fuga

Una corda fatta di fili elettrici, sei metri e mezzo di lunghezza, sufficienti per calarsi fuori da un di cinta. Ha approfittato poi di una pioggia a dirotto, la notte del 30 ottobre scorso per evadere dal recupero di Castela franco Emilia, in provincia di Modena, dove scontava una misura di sicurezza perché "socialmente pericoloso". Elia Del Grande, condannato a 30 anni per avere sterminato la famiglia a colpi di fucile ha terminato la sua fuga proprio lì, a Cadrezzate in provincia di Varese, in un'abitazione nei luoghi della strage. Due settimane di latitanza e spostamente, durante i quali Del Grande avrebbe avuto l'aiuto di qualcuno. "Mi ha aiutato un tassista" ha detto agli inquirenti, che lo hanno cercato tra Sardegna, dove risiede una donna alla quale è stato legato, e Lombardia.