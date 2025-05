Elezione Papa Leone XIV, il fratello: "Sono rimasto incredulo"

"Ho chiamato mia nipote per dirle che c'era la fumata bianca, abbiamo guardato insieme, abbiamo visto le tende muoversi e poi il cardinale uscire e annunciare chi era il Papa. Lei si è messa a urlare perché era suo zio e io ho per un attimo sono rimasto incredulo". Nel racconto di John Prevost c'è tutto l'orgoglio per la nomina del fratello minore alla guida della Chiesa. Robert Francis è il più giovane di tre figli maschi, cresciuti in una famiglia molto devota. "Sapevamo fin da piccolo che sarebbe stato un sacerdote. Non è mai stato in discussione, lo sapevamo tutti, ma non credo che abbia mai pensato di diventare Papa".