Ecco il "sorpassometro" contro le manovre spericolate in auto

Nome in codice SV3, già ribattezzato "sorpassometro": è il dispositivo di ultima generazione che rileva automaticamente le infrazioni. Sarà il nuovo occhio digitale per il controllo delle strade, che si aggiunge agli autovelox e ai tutor. Ma a differenza di queste apparecchiature, molto spesso contestate, è in grado di scoprire i sorpassi nei tratti stradali dove non è consentito.