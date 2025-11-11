Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
in stazione Centrale

Ebrei ortodossi aggrediti a Milano, un arresto

Immediato l'intervento della Polizia Ferroviaria

11 Nov 2025 - 08:19
00:45 

Un cittadino pakistano di 25 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato nel pomeriggio dalla polizia ferroviaria in Stazione Centrale a Milano.

video evidenza
milano
stazione centrale
antisemitismo