Due tir contromano sull'A23 direzione Udine: bloccati dalla polizia

Tragedia sfiorata in A23 quando due tir, di nazionalità estera, che percorrevano l'autostrada in direzione Udine, per motivi ancora in corso di accertamento, hanno imboccato contromano lo svincolo d'uscita autostradale di Tarvisio, per poi riprendere, con una serie di manovre azzardate, il corretto senso di marcia, mettendo a repentaglio la propria incolumità e quella dei numerosi utenti della strada che fin dalle prime ore del mattino si trovavano in viaggio per raggiungere le principali mete turistiche.